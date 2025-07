Canoa Polo, stagione da incorniciare per il Club Siracusa promosso in A1

Un’annata straordinaria, da incorniciare, per il Canoa Polo Club Siracusa: la società siracusana centra, infatti, una storica promozione in Serie A1, chiudendo il campionato di Serie B da imbattuto.

Dopo un avvio di stagione brillante dei ragazzi trascinati da capitan Andrea Romano, culminato con l’eccellente piazzamento tra le prime sei assolute in Coppa Italia, il Canoa Polo Club Siracusa ha ribadito la propria superiorità nel prosieguo del campionato, chiudendo meritatamente la stagione al vertice.

La formazione aretusea – ricca di talento ed esperienza in tutti i suoi effettivi - ha dominato in ogni match, tra casa e trasferta, imponendo il proprio ritmo sugli avversari e chiudendo con una differenza reti di +150 gol: si tratta di un record a livello nazionale, che testimonia la superiorità tecnica, atletica e mentale rispetto a tutte le avversarie.

“È un ottimo risultato per la città di Siracusa e per il movimento - ha dichiarato Davide Novara, giocatore-allenatore del club -. Adesso non vogliamo fermarci e puntiamo a consolidarci nella serie superiore, costruendo un progetto solido e duraturo, capace di coinvolgere i giovani siracusani. La Serie A1 rappresenta una nuova, affascinante sfida che affronteremo con determinazione e spirito di squadra”.

Con la promozione in tasca e una stagione praticamente perfetta alle spalle, il Canoa Polo Club Siracusa guarda ora al futuro con rinnovata ambizione, pronto a portare in alto il nome della città in Serie A1 con grinta e orgoglio aretuseo.

Grande entusiasmo anche nelle parole del presidente Libero Romano, figura di riferimento nello sviluppo della società: “Questa promozione è una base solida su cui costruire. Il nostro obiettivo è far crescere una realtà competitiva, sostenibile e profondamente radicata nel territorio. Siracusa merita di tornare protagonista nel panorama della canoa polo italiana.”

Ecco i componenti della rosa del Canoa Polo Club Siracusa: Andrea Romano (capitano), Edoardo Corvaia, Alessandro Empoli, Andrea Malaguarnera, Davide Novara, Gaetano Mirko Milazzo, Fabio Barone.