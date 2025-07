Sindaco di Ragusa in Forza Italia, il Pd: finito il tempo del finto civismo

"L'ingresso ufficiale in Forza Italia di Peppe Cassì, pur previsto da lungo tempo, è da oggi un dato politico decisivo per il proseguimento della sua amministrazione".

Lo dichiara Riccardo Schininà, segretario del Circolo di Ragusa del Partito Democratico.

"Il posizionamento del primo cittadino nell'area di centrodestra è ormai inequivocabile - aggiunge Schininà - e auspichiamo che nel più breve tempo possibile si chiariscano anche le posizioni delle altre componenti della maggioranza e dei loro rappresentanti in Giunta e in Consiglio comunale. Come cittadini, prima ancora che come principale partito di opposizione, abbiamo il diritto di sapere se Ragusa è amministrata da una compagine civica o di centrodestra. Non è un elemento puramente formale, è sostanziale e determinante sia rispetto ai rapporti con i livelli regionale e nazionale, sia rispetto alla corrispondenza di tale nuova situazione con il mandato elettorale ricevuto da Cassì due anni fa sotto altre vesti. Il PD di Ragusa chiede che, con scelte chiare da parte di tutti, si sgomberi il campo dalle ambiguità che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. Il tempo del finto civismo è tramontato - conclude - adesso si torni alla politica vera".