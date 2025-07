Palermo Calcio, Ranocchia autocritico: "La scorsa stagione non all'altezza delle aspettative"

"Stiamo lavorando bene. Abbiamo tanto lavoro da fare ma si sta creando un bel gruppo. La scorsa stagione non è stata all'altezza delle mie aspettative, ci sono stati molti alti e bassi sia di squadra che personali, ma siamo qui per ripartire.

Vogliamo dimostrare il nostro vero valore". Lo ha detto il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia in conferenza stampa dal ritiro a Charillon in Val D'Aosta. Per quanto riguarda il suo ruolo: "In questo momento sto provando più soluzioni: un ruolo di regista e così ho sempre giocato, l'unica volta che ho giocato piu avanti sono stati quei sei mesi quando sono arrivato qua. Il mio ruolo credo sia di centrocampista di costruzione. Riguardo un ruolo più offensivo penso che potrei farlo ma sono più un centrocampista a tutto tondo". Sul nuovo tecnico Filippo Inzaghi:

"Siamo complici tra di noi e col mister. Inzaghi ha subito cercato di creare un gruppo unito che può fare la differenza e lui punta molto su questo aspetto. Sta creando entusiasmo. Augello e Gyasi?

Sono due giocatori che si stanno inserendo benissimo. Sono due giocatori di grande livello, si sono già inseriti e si vede la loro qualità".