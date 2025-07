Mineo, restaurati gli affreschi di Sebastiano Monaco nella chiesa di Sant'Agrippina

Sono tornati a splendere gli affreschi settecenteschi di Sebastiano Monaco nella chiesa di Sant’Agrippina a Mineo. Gli affreschi, sono stati realizzati tra il 1786 e il 1788 dal pittore catanese Sebastiano Monaco (attivo tra il 1772 e il 1799). Monaco ha lasciato opere importanti decorando chiese e palazzi nelle province di Ragusa, Siracusa, Catania. Il progetto, sostenuto dal mecenatismo dell’imprenditore comisano Giovanni Leonardo Damigella, è stato affidato al restauratore Rocco Greco, con la collaborazione di Adriana Testa e Licia Ippolitoni.

Contemporaneamente, il parroco don Matteo Malgioglio ha ritrovato preziosi documenti d’archivio inediti, che gettano nuova luce sulla committenza e sull’esecuzione del ciclo decorativo. L’edificio, ricostruito dopo il terremoto del 1693, conserva l’impianto a croce greca della precedente chiesa medievale e si distingue per la ricchezza dell’apparato decorativo in stucco, opera della bottega del palermitano Giovanni Gianforma. Tuttavia, nonostante i recenti interventi strutturali finanziati dalla Regione Siciliana (Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità) - tra cui l’adeguamento antisismico e l’abbattimento delle barriere architettoniche - nessun fondo era stato previsto per il recupero degli affreschi di Monaco, fortemente degradati da infiltrazioni e alterazioni cromatiche.

I capolavori custoditi nella chiesa erano ammalorati, rischiavano di staccarsi dall’intonaco e di rovinare al suolo o di dissolversi. L’intervento di restauro ha restituito nuova vita ai capolavori settecenteschi di Sebastiano Monaco.