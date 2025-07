Modica, tutela degli animali: interrogazione consigliera Frasca

Con l'arrivo dell'imminente e intensa ondata di calore che ha già colpito anche il nostro territorio, ho ritenuto necessario presentare un'interrogazione urgente nella seduta del Consiglio comunale del 21 luglio per sollecitare l'Amministrazione comunale di Modica a prendere misure immediate a tutela dei cani ospitati presso il Rifugio sanitario di Contrada Aguglie, noto come "Rifugio di Giulia", e, in generale, degli animali vaganti presenti sul territorio modicano.

Con l'interrogazione, mossa dalla consapevolezza che i cani del Rifugio sono formalmente di proprietà del Comune e che l'ultima ordinanza del Sindaco emessa lo scorso 8 luglio impone precise responsabilità ai detentori di animali e quindi in primis allo stesso Ente comunale, ho chiesto quali azioni immediate l’Amministrazione intende porre in essere per garantire il benessere degli animali messo in pericolo dalle temperature torride di questo periodo. È fondamentale che l’Amministrazione comunale, in quanto proprietaria e custode di questi animali, dia il buon esempio e applichi con la massima urgenza le stesse disposizioni che impone ai cittadini con l’ordinanza sindacale, perché il rischio di colpi di calore e di infestazioni parassitarie, specialmente di zecche, è altissimo per i nostri amici a quattro zampe ed anche per i volontari che dedicano il loro tempo prezioso alla cura degli stessi.

A fronte delle condizioni climatiche emergenziali, ho invitato l’Amministrazione ad attuare misure ben precise, avvalendosi, se necessario, anche dell’ausilio prezioso e qualificato della Protezione Civile Comunale: installazione presso il Rifugio sanitario di C.da Aguglie di coperture e teli ombreggianti, esecuzione di una disinfestazione urgente e completa, approvvigionamento idrico costante e fornitura di strumenti di refrigerio per i cani, come piccole vasche d'acqua.

Inoltre, con la stessa interrogazione ho chiesto al Sindaco la possibilità di ripristinare, anche solo parzialmente, la funzionalità della Fontana Cellini di Piazza C. Rizzone e di quella attigua della Madonnina, prive del loro elemento essenziale, l'acqua!