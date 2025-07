Omicidio Ottaviano a Scicli, dopo un anno i Ris tornano nella casa della vittima

A più di un anno dall'omicidio di Peppe Ottaviano, a Scicli, la casa della vittima, in via Manenti, è tornata questa mattina al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine. I Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina, affiancati da un magistrato, hanno condotto un nuovo sopralluogo nell’abitazione del 40enne brutalmente ucciso il 12 maggio dello scorso anno. Le indagini, malgrado il silenzio degli inquirenti, non sono affatto concluse. La continua ricerca di indizi potrebbe portare alla luce elementi finora sfuggiti che possano condurre all’identificazione del o dei responsabili. Il corpo senza vita di Peppe Ottaviano fu rinvenuto la sera del 12 maggio 2024, all’interno della sua camera da letto.

A far scattare l’allarme fu il parcheggio insolito della sua auto, lasciata già dal sabato sera all’ingresso della via in modo da ostruirne il passaggio. L’indomani, l’intervento della polizia locale, impossibilitata a rintracciare Ottaviano e costretta a chiedere l’ausilio del carro attrezzi, allarmò i parenti. Fu proprio su loro insistenza che le forze dell’ordine fecero irruzione in casa, trovando il 40enne a terra vicino al letto, con evidenti segni di violenza. Il suo corpo presentava due ferite alla testa, il setto nasale fratturato e diversi traumi sia alle costole che al cranio.