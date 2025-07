Volley Modica, Leonardo Lugli nuovo atleta biancoazzurro

La Volley Modica chiude con un grande colpo il suo mercato estivo in entrata. L'operazione più attesa che completa il roster a disposizione di coach Enzo Distefano, infatti, porta all'ombra del Castello dei Conti l'opposto Leonardo Lugli (nella foto). Un colpo da 90 che rende ancora più competitivo e futuribile una squadra che vuole alzare ancora di più l'asticella rispetto alle scorse stagioni disputate in serie A3. Originario di Mantova, il classe 1998 è alto 200 centimetri e arriva nella città della Contea dopo l'esperienza partenopea con la Gaia Energy Napoli. Lugli vanta esperienze anche in A2 con l'Aurispa Alessano e Pag Taviano e in A3 con le maglie di Shedirpharma Massa Lubrense, Geetit Bologna e Leo Shoes Casarano. Nel suo palmares anche una Junior League vinta nel 2017.

Lugli è un opposto di grande fisicità dotato di grande elevazione risultando così difficile da fermare anche per i muri più dotati del campionato di Terza Serie e arriva a Modica per dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.