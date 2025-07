Trova pezzi di vetro nella bottiglia del latte: presenta denuncia a Vittoria

Un giovane ha denunciato ai carabinieri di Vittoria che la madre dopo aver aperto una bottiglia di plastica di latte, di una nota marca, bevendolo si è accorta che vi erano dei pezzi di vetro che non ha ingerito .Il querelante ha consegnato ai carabinieri la bottiglia di plastica e i pezzi di vetro e ha accompagnato la denuncia con fotografie. La donna non ha chiesto l'intervento del medico perchè si sarebbe accorta subito delle parti solide nel liquido e non le avrebbe ingoiate ma ai carabinieri ha detto che si riserva di presentare un referto medico qualora fosse necessaria la visita di un sanitario.