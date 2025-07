'Violazioni codice rosso', eseguiti 2 provvedimenti a Crotone

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno denunciato una persona ed eseguito un divieto di avvicinamento a carico di un'altra per violazioni del "codice rosso", che riguarda gli atti persecutori e le situazioni di pericolo in ambito familiare. Nel primo caso l'impulso è stato dato da una donna che ha denunciato una situazione di maltrattamenti psicologici e fisici che subiva da circa un mese.

Il divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, è stato eseguito in un centro della provincia dopo che gli accertamenti effettuati dai militari hanno consentito di ricostruire i comportamenti persecutori di un uomo, consistiti soprattutto in messaggi e appostamenti messi in atto nei confronti di una donna con la quale voleva intraprendere unarelazione malgrado la sua volontà contraria.-