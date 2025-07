Laurea honoris causa Università della Calabria a Dario Brunori

L'Università della Calabria ha deciso di conferire la laurea magistrale honoris causa in "Scritture, immagini, media digitali" a Dario Brunori, in arte Brunori Sas, "la cui produzione artistica - è spiegato in un comunicato dell'ateneo - intreccia racconto personale e visione collettiva".

La proposta è stata avanzata dal dipartimento di Scienze politiche e sociali (Dispes), diretto da Ercole Giap Parini, su iniziativa del Consiglio del corso di laurea coordinato da Olimpia Affuso.

Dopo l'approvazione del Senato accademico, presieduto dal rettore Nicola Leone, il procedimento prosegue ora con la valutazione ministeriale, ultima tappa prima della cerimonia ufficiale, prevista per il 2026.

"La relazione con l'Unical e con la Calabria - prosegue la nota - è parte integrante del lavoro di Brunori: è qui che si trova il suo studio prove, fonte di molti progetti recenti, tra cui il tour post‑Sanremo.

In diverse interviste Brunori ha espresso il suo legame profondo con l'ateneo e il territorio calabrese, scelto come centro affettivo e creativo da cui osservare e raccontare il mondo".

"Con questo riconoscimento - ha detto il Rettore Leone - l'Università della Calabria intende valorizzare un'eccellenza espressiva del nostro territorio, capace di coniugare radici calabresi e linguaggi contemporanei".