Modica Calcio, torna in rossoblù il centrocampista Misseri

Il percorso giovanile continua a svilupparsi al Modica Calcio: Salvatore Misseri torna a vestire i colori della squadra della Contea. Centrocampista dai piedi buoni, con una buona dose di carisma e dinamismo, Misseri torna a vestire la maglia del Modica dopo aver partecipato alla vittoria del campionato e della coppa di Promozione, oltre ad aver vestito la maglia rossoblù anche al primo anno in Eccellenza. Considerato come uno dei ragazzi più promettenti del panorama locale è cresciuto a Modica anche a livello giovanile, avendo vestito la maglia dell’Academy Modica - Airone Calcio. Oggi Misseri torna in città dopo aver vestito le maglie di Geotermica, in Eccellenza Toscana, e quella della Fratres Parignano nella stessa categoria. Adesso è pronto a dare il massimo nell’Eccellenza siciliana con i colori della squadra con cui è cresciuto.