Un uomo di 54 anni è stato ferito nel tado pomeriggio con diversi colpi di pistola alle gambe mentre si trovava all'angolo di via Maniace con via dell'Airone a Palermo.

Sono stati i residenti della zona a sentire i colpi di pistola e a chiamare la polizia.

La vittima è stata trasportato in ospedale a bordo di un'auto e si trova ricoverata nel reparto di Ortopedia all'ospedale Civico. Non sarebbe in pericolo di vita.