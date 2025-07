Siracusa, spazzatura ai bordi delle strade alla Fanusa: prime proteste

"Da quattro giorni consecutivi, in diverse zone della Fanusa — con particolare gravità in via Marco Polo e nelle aree limitrofe — non viene effettuato il ritiro della raccolta differenziata. I sacchi dell'umido e del multimateriale giacciono ai bordi delle strade, sotto il sole cocente, sprigionando odori nauseabondi e attirando insetti, cani randagi e ratti.

Una situazione indecente e vergognosa, che mortifica non solo i residenti, ma anche le centinaia di turisti che in questo periodo dell’anno affollano le case vacanze della zona. Ancora una volta, Siracusa ne esce con le ossa rotte, umiliata nella dignità, nell'immagine e nel decoro urbano.

È inaccettabile che in una località a forte vocazione turistica si debba assistere a una tale assenza di programmazione e controllo, con un servizio pubblico essenziale lasciato all’improvvisazione. La Tekra continua a lavorare a macchia di leopardo, senza alcuna trasparenza e senza fornire spiegazioni.

Chiediamo con forza l’intervento immediato dell’assessore competente, affinché venga fatta chiarezza su questi disservizi e vengano assunti provvedimenti concreti. È ora che qualcuno si assuma la responsabilità di quanto sta accadendo.

I cittadini non sono sudditi e non meritano questo scempio. Il diritto alla pulizia e al decoro non può essere barattato con il silenzio delle istituzioni e l’inerzia della ditta appaltatrice". A denunciarlo è Francesco Candelari.