M5s:"A Siracusa ignorate le prescrizioni per gli 'Ape calessino' "

"Di questi tempi a Siracusa fa notizia che nell’ambito delle attività di controllo da parte delle forze dell’ordine, siano state elevate alcune multe ad operatori di ape calessino.

Ma perché questa attività ordinaria finisce per essere percepita dalla cittadinanza come straordinaria, tanto da finire sulle pagine dei giornali?

Probabilmente perchè la cittadinanza ha assistito ormai a troppe storture nella regolamentazione di questo servizio. La storia afferma il referente del M5s, Giuseppe Mirabella - è nota ed è stata puntualmente ripercorsa anche da un comunicato di pochi giorni fa di Lealtà e Condivisione e Sinistra Italiana che non possiamo non condividere: tutte le prescrizioni (dalle tariffe fisse alle aree di sosta e di transito) inizialmente previste da questa Amministrazione sono state ignorate e infine cancellate dalle norme successive. A tutto questo si è aggiunta la conferma, frutto di una importante operazione antimafia egregiamente condotta della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, che dentro questo ambiente aleggino anche gli interessi delle organizzazioni mafiose.

Preoccupa - prosegue Mirabella - anche vedere consegnati gli avvisi di chiusura delle indagini anche a 2 agenti della Polizia Municipale di Siracusa che avrebbero in qualche misura e forma dato supporto alle organizzazioni criminali. Ci auguriamo che l’esito delle indagini scagioni in maniera completa questi 2 agenti e ovviamente questo non intacca fiducia e onorabilità verso gli oltre 100 agenti che compongono il corpo di Polizia Municipale di Siracusa