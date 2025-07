Pippo Gennuso partecipa a Roma al Forum imprenditoriale Italia - Algeria

Il responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia Siracusa, Pippo Gennuso, ha partecipato questa mattina al Forum imprenditoriale Italia - Algeria.

L’evento si tenuto nel salone dell’Hotel Parco dei Principi di Roma. E’ stato il ministro degli Esteri, nonché vice premier ad invitare l’ex deputato all’Ars al Forum. “Ci sono grandi margini di manovra per scambi intercommerciali con l’Algeria - ha detto Gennuso - Il nostro Paese può creare in questo pezzo di Africa grandi opere infrastrutturali. Da parte loro ci sono strutture energetiche importanti, come il gas ed il petrolio”. Pippo Gennuso ha conosciuto pure i vertici di Sonatrac azienda che lavora ad Augusta, anche se il suo chiodo fisso rimane la valorizzazione dell’agricoltura siciliana. Sull’argomento dice: “Troveremo una sintesi anche su questo”.