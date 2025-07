Turista svizzera salvata grazie alla camera iperbarica di Favignana

Un trattamento terapeutico ricompressivo è stato eseguito al Centro iperbarico di Favignana dell'ASP Trapani.

La paziente, una turista svizzera di 31 anni, affetta da patologia da decompressione, causata da svariate immersioni subacquee nelle acque dell'isola di Marettimo, è stata prima assistita a Marettimo dai sanitari del Presidio territoriale d'emergenza, giunti a seguito di attivazione dell'Idroambulanza della stessa ASP.

Successivamente, trasportata con l'idroambulanza "Santa Lucia" al Centro di medicina iperbarica, è stata sottoposta a trattamento iperbarico urgente, con remissione della sintomatologia riscontrata.

Il trattamento è stato effettuato dai medici rianimatori Serena Drago e Giuseppe Licordari, insieme ai tecnici iperbarici della Hyper Service di Palermo, gestore tecnico dell'impianto.

La gestione dell'emergenza, si legge in una nota, ha visto un'ottima integrazione funzionale tra il servizio di Idroambulanza dell'ASP, il PTE di Favignana ed il servizio di Camera Iperbarica della stessa isola che garantiscono ogni giorno i servizi sanitari presso le isole Egadi, assieme ai tre presidi di Continuità.

"Una sinergia tra servizi - ha sottolineato il commissario straordinario dell'Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti - ha permesso di salvare una vita. Infatti il soccorso tempestivo in caso di incidente subacqueo è di capitale importanza nel caso della Malattia da decompressione, trattandosi di una patologia tempo dipendente, in cui la possibilità di guarigione è direttamente legata alla tempestività dell'intervento".