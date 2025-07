Ars, salta la Riforma sui Consorzi di bonifica: per l'Ugl 'è una vergogna'

Il governo regionale non arretra sulla riforma dei Consorzi di bonifica. E' quanto si legge in una nota della Regione Siciliana, che sottolinea come, dopo lo stop arrivato ieri all'Ars con un voto segreto, Palazzo d'Orléans ha subito rassicurato sindacati e associazioni del mondo agricolo: il provvedimento sarà ripresentato alla ripresa dei lavori, subito dopo la pausa estiva. A chiarire la linea è lo stesso presidente Renato Schifani: "La riforma è un punto qualificante del mio programma. È un intervento strategico, non più rinviabile, pensato per rafforzare un comparto chiave dell'agricoltura siciliana e garantire una gestione più efficiente del territorio. Non ci fermeremo".

Nel frattempo, prosegue la nota, il governo ha già inserito misure concrete nel disegno di legge di variazione di bilancio all'esame dell'Assemblea: previsto uno stanziamento di 1,8 milioni di euro per aumentare per il 2025 le giornate lavorative di 573 addetti dei Consorzi. Un impegno che ricalca quanto previsto nel testo della riforma bocciata.

"Andremo avanti - conclude Schifani - nel percorso di modernizzazione e nella tutela dei diritti dei lavoratori, mantenendo un confronto costante con le parti sociali".

"Che vergogna, che amarezza. La mancata approvazione della riforma dei Consorzi di bonifica in Sicilia si può definire solo una grande vergogna". Lo affermano il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida e Franco Arena, segretario regionale UGL AgroAlimentare.

"Ho ascoltato la rabbia legittima di tanti agricoltori, esasperati per la mancanza d'acqua che sta mettendo in ginocchio le loro coltivazioni. Ho rivolto un appello alla maggioranza e ai sindaci presenti affinché si agisse subito. Incredibilmente - afferma Giuffrida -, a scrutinio segreto, il parlamento regionale ha bocciato la riforma dei Consorzi. Un'occasione persa e un segnale gravissimo per il mondo agricolo siciliano. La riforma non solo era tanto attesa ma necessaria a questo territorio. L'UGL Sicilia ha dato un grande contributo convinta che l'acqua è il bene primario sia per uso civile che agricolo. I nostri prodotti agricoli sono tra i migliori del mondo ma senza acqua e una sua corretta gestione abbiamo poca strada da fare. Adesso - conclude il segretario UGL Sicilia - non rimane che rimettere tutto in campo con la Finanziaria che dovrebbe essere approvata a breve. Se così non sarà avremo una dimostrazione concreta del fatto che la politica in Sicilia non opera per il territorio ma per i propri interessi".