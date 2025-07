Palermo, al via il Festival del Golfo di Mondello

Si aprirà il 25 luglio, alle 19.30, con Anna Bonomolo e il suo progetto Folkage nell'area pedonale di Mondello, a Palermo, la seconda edizione del festival del golfo di Mondello, dal tramonto all'alba che torna, nella borgata marinara fino al 3 agosto, ma con delle novità rispetto all'anno precedente. Oltre ai concerti, all'alba e al tramonto, infatti, vi saranno anche presentazioni di libri, sempre tra le terrazze dell'Antico stabilimento e l'area pedonale. Ad organizzare l'iniziativa è la VM Agency Group di Vincenzo Montanelli, la Società Italo Belga, gli assessorati alle Attività Produttive e all'Urbanistica e alla Cultura del Comune di Palermo, l'assessorato regionale al Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, per la direzione artistica di Angelo Butera. In occasione di questa edizione Mondello al tramonto e all'alba vedrà il coinvolgimento del Coni, della sezione provinciale di Palermo. L'iniziativa è stata presentata alla città questa mattina, a Palazzo Ziino, a Palermo. Vi hanno preso parte l'assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, il direttore artistico Angelo Butera, l'organizzatore Vincenzo Montanelli della VM Agency e Antonio Gristina, amministratore della società Italo Belga. Tutti gli spettacoli al tramonto saranno alle 19.30, quelli all'alba alle 6.

Il progetto Folkage, con cui si apre la rassegna, vede insieme alla cantante Anna Bonomolo, Diego Spitaleri al piano, Sebastiano Alioto alla batteria, Massimo Calì al basso, Innocenzo Bua alla fisarmonica, Gianni La Rosa alle percussioni. Il progetto si propone una ricerca musicale che parte dalla tradizione folk-etno meridionale, attingendo a piene mani, e filtra il tutto con le sonorità del più attuale etno-pop internazionale tenendo presente le più moderne tendenze della musica mediterranea ma non tralasciando altri folk del mondo di Bahia, tanghi argentini, Fado portoghese, o al più noto Reggae giamaicano. Al repertorio elaborato dallo studio della tradizione siciliana il gruppo ha voluto aggiungere un paio di composizioni, anche queste in dialetto siciliano, che sono la base di una serie di inediti che il gruppo si propone di creare parallelamente al già intrapreso lavoro di ricerca. Prima del concerto, dalle 18.30, vicino al palco, ci sarà la fiera del libro, con talk e dibattiti letterari.

Il 26 luglio i The Vito Movement (Giovanni Parrinello e Marco Raccuglia trio) e all'alba Francesco Buzzurro. Il giorno dopo, il 27, all'alba sarà la volta di Antonio Zarcone e Pamela Barone trio, e al tramonto Alessandra Salerno con l'attrice Stefania Blandeburgo. Il 28 luglio, all'alba, protagonisti saranno Giuseppe Milici e Amy Spadaro, al tramonto, Mario Incudine Parlami d'amore Mariù. Il 29 luglio, al tramonto, la rassegna prosegue poi con il quartetto di Gianni Gebbia, il 30 luglio, ancora al tramonto Mimmo Cafiero Open Band. Il 31 luglio protagonista Claudio Giambruno quartet, l'1 agosto, Tony Piscopo quartet. Il 2 agosto, invece si riprende con gli appuntamenti all'alba con il quartetto Montalbano e al tramonto Gianni La Rosa e Fala Brasil, il 3 agosto, infine, la rassegna si concluderà all'alba con Pietro Adragna e Francesco Nicolosi e al tramonto con Marcello Mandreucci ed il suo progetto Born in Sicily.

Per la prima volta al festival si aggiunge una rassegna letteraria collaterale, ribattezzata Fiera del libro. E poi un'iniziativa in collaborazione con il Coni.

L'iniziativa in collaborazione con il Coni: Si chiamerà "Spiagge della salute", il tour di prevenzione e sport sui lidi italiani.

La campagna, in 8 tappe lungo la penisola, prevederà sportelli d'ascolto, consulti medici gratuiti, momenti di aggregazione e tanto sport. A Palermo (Mondello ) dal 1 al 3 agosto, vi saranno tre gazebi della salute, nei quali opereranno professionisti qualificati: un cardiologo, una nutrizionista ed un fisioterapista. A pochi passi dai gazebi il personale specializzato animerà l'area con attività sportive e di intrattenimento: dal beach volley al fitness, passando per yoga, sup e ballo.

Il 25, 26 e 27 luglio, si terrà, invece, dalle 19 alle 22, la Fiera del libro, con talk su libri, sempre nell'area pedonale. Ci saranno sei postazioni: quattro gestite dall'associazione Amor Librorum con libri, stampe e fotografie antiche, una con l'editore palermitano Edity ed un'altra con libri per bambini di produzione locale. Il 25 luglio, alle 18.30, presentazione del libro "Loop Out" di Betty C.; il 26 luglio, alle 18.30, presentazione di "Tennis, storia di un riscatto" di Rosario Prestianni; il 27 luglio, alle 18.30, si presenterà invece il volume "Mondello Liberty" di Danilo Maniscalco e Giulio Perricone.