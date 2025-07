Dissalatori, domani sopralluogo di Morelli e Dell'Acqua a Porto Empedocle

Domani il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli e il commissario Nicola Dell'Acqua faranno una visita istituzionale a Porto Empedocle. E' quanto si legge in una nota della Lega per Salvini Premier. Il sopralluogo, sottolinea la nota, servirà per verificare l'efficienza dei dissalatori che entreranno in funzione a breve. È previsto un punto stampa alle 12,30 che si terrà presso l'ingresso di Via Gioeni 63, vicino alla centrale Enel.