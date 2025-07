Palermo, il pub occupa villetta comunale: sequestrato locale

Gli agenti della polizia municipale e i carabinieri hanno sequestrato il locale Malox in piazzetta della Canna, a Palermo. I titolari avrebberovinstallato un gazebo in una villetta comunale. Sono stativcontestati, inoltre, una serie di opere abusive e sequestrati 25 tavoli, 75 sedie, 5 ombrelloni, fioriere, stufe, un proiettore professionale e un amplificatore e fatte multe per 10mila euro. Il proprietario è stato denunciato per invasione del suolo pubblico, danneggiamento, per avere tenuto alimenti incattivo stato di conservazione, per vendita di sostanze alimentari non genuine e abusivismo edilizio. Sempre nel corso di controlli amministrativi la polizia ha contestato al titolare di un locale alla Vucciria l'occupazione del suolo pubblico, l'assenza di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, carenze igienico sanitarie e la presenza di un lavoratore in nero. Fatte multe per 12mila euro.