Era ricercato per furti di auto, il tatuaggio lo tradisce:arrestato a Gela

È stato fermato e arrestato a Gela ilventunenne romeno Andrei Dulea, con una sfilza di precedenti penali alle spalle. È stato riconosciuto per via di un tatuaggio. A metà luglio, sfuggì ai carabinieri di Caltagirone, che per tentare di bloccarlo spararono colpi di arma da fuoco alle ruote del suv sul quale viaggiava che si schiantò. Gli vengono addebitati diversi furti di auto e su di lui pendeva un provvedimento del tribunale minorile di Catania. Anche a Gela,avrebbe tentato di fuggire ma è stato bloccato dagli agenti dipolizia.