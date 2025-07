Fuga di gas a San Giovanni Galermo, vigili del fuoco ed esperti sul posto

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania sono intervenuti in via Girolamo Gravina, nel quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania, per una fuga di gas individuata sotto il manto stradale. Sul posto è presente anche una squadra del nucleo NBCR - Nucleare, biologico, chimico e radioattivo. Dopo i primi rilevamenti e localizzata la perdita, sono stati allertati sul posto i tecnici dell'azienda del gas e i tecnici Enel, e sono già stati avviati i lavori di scavo per la riparazione. Gli agenti della Polizia locale hanno chiuso la strada. I Vigili del Fuoco, fanno sapere dal Comando provinciale, resteranno sul posto per garantire l'assistenza tecnica e la sicurezza durante tutte le fasi dell'intervento.