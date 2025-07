Chiaramonte Gulfi, il 'Quattrocento' raddoppia l'offerta: pure 33 tipi di pizze

Il loro ristorante insiste in una location da favola tra alberi di ulivi e paesaggio mozzafiato. I fratelli ristoratori Fernando e Giovanni Castilletti hanno deciso di raddoppiare. Da stasera il ristorante 'Quattrocento' a Chiaramonte Gulfi, a pochi chilometrida Ragusa, raddoppia con l'inaugurazione della pizzeria. Non si tratta di una deminutio, ma di un ampliamento dell'offerta per i propri clienti che avranno la possibilità di scegliere nel menù, una delle 33 proposte di Giovanni Castilletti. Un'offerta di gusti con pochi precedenti in provincia di Ragusa. Tutto affidato alle mani di Giovanni ed il staff di collaboratori. A portare avanti l'eleganza del mare con piatti raffinatissimi e gustosi, a base di pesce, ci penserà Fernando, vero maitre del Quattrocento. La cucina va oltre le pietanze di pesce in un'area rinomata per la magnificazione delle carni. Ottima pure la cantina con scelte di case vinicole tra le più rinomate nel panorama siciliano e nazionale. Al Quattrocento è possibile pranzare e cenare in locali climatizzati ed anche all'aperto. Il ristorante si trova a Chiaramonte Gulfi bassa, accanto al Southeast Hotel.

(Nella foto Giovanni Castilletti. Sarà il pizzaiolo del Quattrocento di Chiaramonte Gulfi)