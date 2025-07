Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio escono di scena nei quarti di finale della prova di spada femminile ai Mondiali di scherma di Tbilisi. Sulla pedana georgiana, Fiamingo si è arresa per 15-11 all'estone Katrina Lehis, mentre Santuccio è stata eliminata dall'altra estone Irina Embrich per 15-14. Nessuna azzurra dunque in semifinale per le medaglie.