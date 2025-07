Andrea Di Grazia rinuncia al Siracusa, dalla Virtus Verona arriva il difensore Catena

Quello che sembrava un matrimonio consolidato, si è inece infranto in men che non si dica. Così il fantasista Andrea Di Grazia, calciatore di categoria, non vestirà la maglia azzurra per la prossima stagione. La società del presidente Ricci ha accolto la richiesta dell'ex Catania, di risolvere il contratto. Al momento non si conosce il motivo del ripensamento, ma potrebbe essere una questione di ingaggio. Il Siracusa augura migliori fortune al calciatore. Per uno che si defila, un altro arriva. Si tratta del difensore Etienne Catena, classe 2004, proveniente dal Cagliari ed ingaggiato dal Siracusa a titolo definitivo. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Virtus Verona, in serie C. Proviene dal settore giovanile della Roma e Sporting Lisbona. Catena ha firmato un contratto biennale ed è gà a disposizione di mister Marco Turati.

(Andrea Di Grazia in un primo piano di Valentino Cilmi)