Dazi, Usa e Ue verso un accordo: probabile il 15%

Ue e Usa, a quanto apprende l'ANSA da più fonti europee, lavorano ad un'intesa sui dazi che prevede una tariffa unica del 15%.

Lo schema dell'accordo sarebbe sul modello di quello siglato dall'amministrazione Trump con il Giappone e includerebbe quindi, l'abbassamento dei dazi più alti finora in vigore per alcuni settori, tra cui quello dell'automotive.

In cambio della riduzione dei dazi Usa sulle auto dall'attuale 25% al 15%, l'Ue sarebbe pronta ad accettare il riconoscimento di alcuni standard tecnici americani. Secondo le stesse fonti, entrambe le parti intendono inoltre rinunciare a dazi reciproci su una serie di prodotti strategici, tra cui quello aeronautico.

Nel suo briefing ai Ventisette, la Commissione ha inoltre illustrato la decisione annunciata questa mattina di accorpare la prima e la seconda lista di contro-dazi per un totale di 93 miliardi di euro. Il voto dei Paesi membri per il via libera si terrà domani.

In caso di scenario no-deal, all'interno dei 27 è emersa un ampia maggioranza qualificata per attivare lo strumento di anti-coercizione. E' quanto spiega una fonte diplomatica europea al termine della riunione del Coreper II nella quale la Commissione ha ipotizzato un'intesa con gli Usa sui dazi al 15%. La Commissione, si apprende ancora, ha condiviso una scheda informativa sui passi da compiere nella preparazione alla procedura per l'anti-coercizione. Al momento, spiega la fonte, solo la Francia ha chiesto l'istituzione immediata dello strumento. Intanto Donald Trump ha annunciato un accordo commerciale con il Giappone, che investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti e pagherà dazi al 15%. E' "l'accordo forse più importante mai fatto. Creerà migliaia di posti di lavoro", afferma Trump sul suo social Truth.

Il nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone non include la spesa per la difesa, ha chiarito il negoziatore giapponese. "L'accordo non contiene nulla riguardo alla spesa per la difesa", ha dichiarato Ryosei Akazawa ai giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva invitato il Giappone, stretto alleato degli Stati Uniti, ad aumentare la sua spesa militare, e alcuni ipotizzavano che questo requisito sarebbe stato incluso in un accordo commerciale più ampio.

Il premier giapponese Shigeru Ishiba ha smentito le notizie riportate da diversi media nipponici sulle sue dimissioni pianificate entro la fine di agosto, a seguito della debacle di domenica nella tornata elettorale di rinnovo della Camera alta, con la coalizione di governo Jiminto-New Komeito ha perso la maggioranza. Lo riporta il network pubblico Nhk, secondo cui Ishiba ha ribadito la sua intenzione "di rimanere in carica", affermando di non voler creare un vuoto politico in un momento in cui è "necessaria un'azione decisa per affrontare le urgenti sfide politiche". Oggi Ishiba ha annunciato l'accordo sul commercio con gli Usa.