Delitto di femminicidio, unanimità al Senato: Meloni soddisfatta

"Accolgo con particolare soddisfazione l'approvazione all'unanimità, in Senato, del disegno di legge di iniziativa governativa che punta ad introdurre il delitto di femminicidio come reato autonomo nel nostro ordinamento". Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che "l'Italia è tra le prime Nazioni a percorrere questa strada, che siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile".

"Ringrazio tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, per aver sostenuto compattamente questa proposta e per aver contribuito a migliorarla - aggiunge -. Ora il testo passa alla Camera e mi auguro che l'iter possa concludersi rapidamente".