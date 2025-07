"Autori & Libri" a Sampieri: presentato il romanzo di Carmelo Sardo "Le notti senza memoria"

Il settimo romanzo di Carmelo Sardo apre il cartellone della settima stagione di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” nel living del Pata Pata . Giornalista di lungo corso – oggi è capo redattore alla cronaca del TG5 – ha illustrato i temi della sua opera, “Le notti senza memoria”, dialogando con la giornalista Chiara Scucces che ha sollecitato, con argute riflessioni, gli spunti che hanno edificato in poco tempo la notorietà del romanzo già candidato al Premio Strega 2025.

L’illustrazione delle ragioni dell’opera ha aperto un viaggio attraverso i valori imperanti degli anni ‘60 e la fine dei ’70. La rigorosa educazione familiare trasmessa ai figli, l’amore per la cultura come strumento per migliorarsi e utile per salire su quell’ascensore sociale che ha reso i figli della classe operaia ottimi e qualificati professionisti. E poi il patrimonio della memoria. Come un mezzo di trasporto che inizia il suo giro dal punto di partenza per non dimenticare da dove si viene e ti trasporta nel mondo in cui sei lasciando dietro le linee della tua esistenza. Le notti senza memoria è un romanzo che indaga sulla natura dell’amore.

Carmelo Sardo compone un intreccio narrativo che pone su un piano parallelo sogno e realtà, quello che è stato e quello che è.

Prossimo appuntamento per “Autori & Libri, conversando a Sampieri” lunedì 4 agosto alle ore 19,00, al Living del Pata Pata, con un altro giornalista di fama: Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica che presenza il suo nuovo romanzo “Sipario Siciliano, storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria. L’autore converserà con l’attrice Ester Pantano.

Il 2 di agosto, sempre alle 19.00 nel living del Pata Pata, si aprirà il programma di Cogitare con una lectio di un maestro del pensiero contemporaneo. Il filosofo Massimo Cacciari affronterà il tema: “Intelligenza artificiale, identità umana e ottimismo della volontà”.