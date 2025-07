Truffa e rapina ad anziana, il Gip di Reggio ordina due arresti

Due persone residenti in Campania sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di avere truffato e rapinato un'anziana, nello scorso mese di aprile, a Reggio Calabria.

I due arresti sono stati fatti dalla Squadra mobile di Napoli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura.

Gli arrestati avrebbero raggirato l'anziana convincendola a consegnargli monili in oro e oltre cinquemila euro in contanti, riferendole che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale e che i soldi servivano per sostenere alcune spese assicurative ed evitare conseguenze più gravi al congiunto.

Prima di fuggire, i malviventi hanno spintonato l'anziana, che sarebbe stata pure minacciata.

Dopo la denuncia dei fatti alla Questura di Reggio Calabria, sono scattate le indagini, che hanno portato all'arresto a Napoli dei due responsabili.