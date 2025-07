Rapine con taser ed esplosivo: 2 arresti a Rosarno

I carabinieri hanno arrestato a Rosarno, nel reggino, due persone, con precedenti penali, accusate di avere messo a segno una serie di rapine in uffici postali e negozi utilizzando, oltre a pistole, taser ed esplosivi.

Le rapine contestate ai due arrestati, che agivano nella Piana di Gioia Tauro e nella Locride, sono complessivamente otto, tra consumate e tentate.

Gli arresti sono stati fatti dai carabinieri della Compagnia di Taurianova in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palmi su richiesta del Procuratore della Repubblica, Emanuele Crescenti.

I due rapinatori facevano irruzione, mascherati, negli uffici postali e negli esercizi commerciali, puntavano le armi contro i cassieri e si facevano consegnare consistenti somme di denaro.

Le rapine contestate ai due arrestati hanno fruttato, complessivamente, un bottino di oltre 50 mila euro.