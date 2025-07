Orchestra Pantarei al debutto d'estate: domenica sul palco di Canicattini Bagni

Scaldano fiati e voci per il debutto stagionale, musicisti e cantanti della Pantarei Orchestra, chiamata all'esordio d'estate domenica 27 luglio in via XX Settembre a Canicattini Bagni. Sarà anche l'ennesimo omaggio al maestro Piero Cicero Santalena, che vive da una vita nel piccolo centro collinare del Siracusano, a capo dei 34 musicisti della Pantarei e delle voci del gruppo.

" Apriamo un evento che celebra la musica in tutte le sue sfumature - dice Giada Miano, manager e cantante dell'orchestra. Non sarà una semplice esibizione , ma un incontro tra pubblico e

artisti, tra note e silenzi, tra tradizione e passione. Nel nostro prograamma - prosegue Miano -, grandi capolavori del repertorio pop sinfonico e momenti sorprendenti che vi

sapranno incantare il pubblico. Poi con un maestro-compositore come Santalena - musica e spettacolo sono assicurati".

Lo spettacolo d'esordio di PantaRei si intitola "Armonie sotto le stelle" ed avrà inizio alle 21,30. Cantanti dell'Orchestra sono Paola Ficara, Gloria Signorelli, Giada Miano e Andrea Carpinteri. Dopo Canicattini Bagni, Pantarei si esibirà il 2 agosto a Palazzolo Acreide in piazza San Sebastiano.