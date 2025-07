Riprende vigore l'incendio a Villarosa, fuoco pure a Gagliano Castelferrato

Ha ripreso vigore l'incendio che era scoppiato ieri nel bosco di Fortolesi a Villarosa e che aveva provocato problemi alla circolazione.

Nelle operazioni di spegnimento sono impegnati 4 mezzi antincendio della forestale e due elicotteri.

Gli incendi stanno stringendo in una morsa anche Gagliano Castelferrato , con diversi focolai alle porte della città. Al lavoro forestali e protezione civile . I roghi sarebbero concentrati nella zona del cimitero fino a piano Puleo. Sul posto anche il vicesindaco Graziano Li Calzi che, con l'amministrazione, lancia un appello "Per agevolare le operazioni di spegnimento invitiamo cittadini a non uscire se non strettamente necessario"