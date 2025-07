Palumbo saluta il Modena e passa al Palermo: è già a disposizione di Inzaghi

Il fantasista napoletano Antonio Palumbo lascia il Modena e firma un contratto pluriennale con il Palermo. Importante colpo in entrata per il direttpre sportivor osanero Carlo Osti, che ha formalizzato l'accordo con il clube miliano. Palumbo ha già raggiunto il ritiro del Palermo in Valle d'Aosta e si è messo subito a disposizione del tecnico Filippo Inzaghi, che l'ha fortemente voluto. Fa il viaggio opposto, trasferendosi dal Modena al Palermo, l'esterno offensivo Francesco Di Mariano. Di Mariano, palermitano di nascita e nipote di Totò Schillaci, si trasferisce a titolo definitivo.