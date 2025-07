Tennis, impresa di Kaitlin Quevedo al 'Palermo Ladies Open': vola ai quarti di finale

E' nata in Florida da madre americana e padre delle Canarie e da junior è stata n. 7 al mondo. A Palermo Kaitlin Quevedo, 19 anni, che fino al 2024 aveva sempre giocato per gli USA, per poi decidere di difendere la bandiera spagnola, è partita delle qualificazioni ed è approdata con pieno merito ai quarti di finale. Ieri sera al termine di un match equilibrato ha battuto 7-5 7-6 la 26enne rumena, Miriam Bulgaru, n. 229 della classifica mondiale che al primo turno aveva eliminato la testa di serie n. 5, la svizzera Simona Wlater 6-4 6-0. Nei quarti Quevedo affronterà l'olandese Anouk Koevermans, 21 anni, n. 201 del ranking che dopo avere annullato un matchpoint, ha battuto con il punteggio di 6-2 1-6 7-5 la lituana Darja Semenistaja, 22 anni, n. 116 della classifica, reduce dalla semifinale al WTA 125 di Roma e dai quarti al WTA 125 di Bastad. Nella parte alta del tabellone prosegue spedita la marcia della testa di serie n. 3, la britannica Francesca Jones che in un'ora e 38 minuti ha avuto la meglio per 6-4 6-3 su Oksana Selekhmeteva, artefice dell'eliminazione al primo turno di Giorgia Pedone. Jones attende nei quarti la vincente del primo match in programma oggi alle 17.30 sul centrale tra la 18enne qualificata Renata Jamrichova e l'ungherese, Panna Udvardy.