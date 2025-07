Modica, il plesso Piano Ceci dell'Istituto Santa Marta-Ciaceri conquista la "Bandiera Verde"

Una scuola più verde e inclusiva. Una scuola che guarda a un futuro più sano e sostenibile. Una scuola che mette in atto le buone pratiche per salvaguardare l’ambiente partendo dal contesto quotidiano, dai piccoli gesti che rivelano grandi intenzioni. È questo che oggi viene celebrato all’Istituto Santa Marta Ciaceri con il prestigioso riconoscimento di EcoSchools, il programma internazionale gestito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), dedicato all'educazione ambientale e alla certificazione della sostenibilità nelle scuole.

L’Istituto, nel Plesso Piano Ceci che già da tempo è impegnato in iniziative green come la cura dell’orto scolastico, ha ottenuto quindi con merito e successo la prestigiosa Bandiera Verde FEE, il riconoscimento che attesta l’impegno concreto per lo sviluppo sostenibile.

Protagonisti di questo successo sono stati i ragazzi coinvolti nella progettazione e nella realizzazione di buone pratiche ed eventi di sensibilizzazione, facendo propri valori oggi imprescindibili per la crescita di buoni cittadini: la salvaguardia dell’ambiente, l’attenzione alla stagionalità, ai tempi di produzione, alla filiera, alla sana alimentazione, alla cura prestata nelle varie fasi della produzione, al consumo di prodotti genuini.

Il mercatino settimanale del venerdì, realizzato con i prodotti dell’orto scolastico, ha coinvolto attivamente e praticamente alunni, docenti e famiglie divenendo il momento centrale di un processo che coinvolge varie discipline oggetto di studio in un compito di realtà che riflette sulla filiera virtuosa dei prodotti alimentari.

I ragazzi sono stati impegnati anche nella progettazione di arredi verdi per gli spazi esterni della scuola e nell’organizzazione di una grande festa dedicata a tutta la comunità scolastica incentrata sulla promozione dei “valori verdi”, con giochi, attività e momenti di riflessione.

«Desidero esprimere il più sincero plauso a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato: alunni, docenti, famiglie, personale ATA e componenti dell’Eco-Comitato» dichiara la Dirigente scolastica, Grazia Basile. «Un ringraziamento speciale va anche all’Amministrazione Comunale, al Sindaco per il sostegno e all’Ufficio Ecologia per la preziosa collaborazione. Questi riconoscimenti sono il frutto di un lavoro di squadra, di passione e di dedizione, che testimoniano l’impegno della nostra comunità nel promuovere comportamenti responsabili e nel sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente».

Nella foto, la dirigente Grazia Basile (a sinistra) e la responsabile Plesso Piano Ceci Mirella Spadaro.