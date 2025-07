Ex sacerdote arrestato a Lentini: deve scontare 7 anni per violenza sessuale

La Polizia di Stato di Lentini ha eseguito il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa nei riguardi di un ex sacerdote condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione, insieme a diverse pene accessorie, tra cui la sospensione dall'esercizio della professione di ministro del culto per il reato di violenza sessuale aggravata dall'uso di armi. Dopo dieci anni dai fatti di causa e tre gradi di giudizio è stata data esecuzione alla condanna definitiva emessa a carico dell'uomo che, dopo approfondite ricerche ed appostamenti condotti dal personale di polizia, è stato rintracciato nelle prime ore della mattinata presso la sua dimora estiva per essere successivamente condotto nell'istituto penitenziario prescelto per l'espiazione della pena detentiva.