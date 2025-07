Catania, bussa alla porta del vicino e lo minaccia col coltello: denunciato

Si è passati dalle parole alle mani nel giro di pochi istanti. Un rimpallo di accuse tra vicini di casa è degenerato in uno scontro fisico tra i due, che avrebbe potuto aver ben più gravi conseguenze, scongiurate dal tempestivo intervento della Polizia di Stato.

In tarda serata, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania sono intervenuti presso un condominio nella zona di via Palermo per sedare una lite particolarmente animata tra due vicini di casa.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, al centro del litigio ci sarebbe il danneggiamento del portone dell'abitazione di un catanese di 34 anni che, a suo dire, sarebbe stato imbrattato dalla moglie del vicino di casa. Il gesto ha mandato su tutte le furie l'uomo che ha suonato al citofono del vicino di casa minacciando lui e la moglie.

A quel punto per chiarire la vicenda l'uomo si è presentato davanti alla porta dell'appartamento del 34enne per invitarlo a cessare dalle sue condotte moleste e minacciose. Ma quest'ultimo, nel momento in cui ha aperto la porta, aveva in mano un grosso coltello da cucina, lungo oltre venti centimetri.

L'uomo ha cominciato ad urlare, intimando all'altro di allontanarsi. Ne è scaturita un'accesa discussione, con un vivace scambio di accuse, fino a quando la situazione non è del tutto degenerata in una vera e propria colluttazione tra i due. Durante queste fasi concitate, il vicino è rimasto ferito, per fortuna in maniere lieve, alle gambe e alle braccia. Nonostante tutto, è riuscito a disarmare il 34enne, facendo cadere a terra il coltello, e a rifugiarsi in casa. Negli stessi attimi, sono giunti sul posto i poliziotti della squadra volanti che nel frattempo erano stati contattata dalla moglie del vicino. Gli agenti hanno recuperato e sequestrato il coltello e, dopo aver riportato la calma, hanno sentito le ragioni di entrambi e ricostruito la vicenda. La vittima dell'aggressione ha sporto querela contro il 34enne che è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per i reati di minacce aggravate e lesioni personali.