Acate, morto annegato in un laghetto artificiale l'avvocato Vincenzo Caruso

Un uomo per bene, un professionista apprezzato per le sue doti professionali e umane. Sono tutte identiche nei toni le espressioni di cordoglio di quanti ad Acate e Vittoria, in particolare, hanno appreso della tragica morte dell’avvocato Vincenzo Caruso, Enzo non solo per gli amici, il cui corpo è stato rinvenuto in un laghetto artificiale della sua proprietà agricola in territorio di Chiaramonte Gulfi.

Ne ricordano le qualità riconosciute nei tanti anni trascorsi al Comune di Acate, quale responsabile dell’Ufficio Legale e in alcuni studi forensi vittoriesi con i quali ha collaborato, il sindaco Gianfranco Fidone, l’ex primo cittadino Giovanni Caruso nei suoi tre mandati, il senatore Salvo Sallemi, l’onorevole Saverio La Grua, tanti colleghi, gruppi politici e semplici cittadini che manifestano nelle bacheche vituali la loro vicinanza alla moglie Anna, alle figlie Eleonora e Federica e ai suoi cari. Lo stile, la competenza, l’impegno e la dedizione che Caruso introduceva in ogni sua attività sono destinati a lasciare una traccia nella Comunità acatese

Classe 1952, Caruso era il “decano” degli avvocati acatesi. Nel tempo libero si occupava con la stessa passione con cui curava ogni pratica legale il suo fondo agricolo non molto distante da Acate. Vi si era recato anche martedì scorso, ma stavolta qualcosa è andato storto. Il suo corpo è stato recuperato dopo l’allarme lanciato dai familiari che ne attendevano il ritorno a casa.

I funerali si svolgeranno non appena gli inquirenti, conclusi, i rilievi necessari, rilasceranno il nulla osta. Intanto il Circolo di Conversazione e la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Acate, di cui si onorava di far parte, hanno esposto le proprie bandiere listate a lutto.

(La foto è tratta dal sito web dello studio legale con il quale l’avvocato Vincenzo Caruso collaborava).

C.I.