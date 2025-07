Morelli: "Tra dieci - trenta giorni dissalatore in servizio a Gela"

Il nuovo modulo per la dissalazione a Gela, voluto dal governo nazionale e da quello regionale, "è pronto e partirà a regime tra dieci-trenta giorni".

E' stato riferito questa mattina, nell'area Eni di Gela, dove è stato realizzato l'impianto, durante un sopralluogo condotto in presenza del sottosegretario della Presidenza del consiglio dei ministri, Alessandro Morelli.

L'impianto è stato testato e i tecnici di Acciona, azienda che coordina i lavori, hanno riferito che "è stato realizzato in circa centoventi giorni mentre normalmente si impiegano tra i sei e gli otto mesi". Si prevede una portata d'acqua desalinizzata pari a 96 l/s, nel breve periodo, e da 192 l/s, nel lungo periodo. "E' frutto dell'impegno del governo nazionale e della sinergia con quello regionale, con l'obiettivo di evitare che i siciliani debbano patire la sete", ha detto il sottosegretario Morelli che era insieme al commissario per le emergenze idriche Nicola Dell'Acqua.

"Stiamo parlando di un'opera strategica per assicurare l'approvvigionamento idrico alla popolazione già entro l'estate - ha detto Morelli - e questo è stato possibile grazie a un'azione istituzionale forte, coordinata e rapida, alla quale hanno contribuito in modo decisivo il vicepremier Salvini, il Senatore Nino Germanà e il Commissario straordinario per la crisi idrica, con il supporto operativo della società Siciliacque".

Gli impianti di dissalazione, finanziati con 100 milioni di euro di risorse pubbliche (di cui 90 milioni a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027), sono stati pianificati per essere installati e attivi entro l'estate nei comuni di Gela, Trapani e Porto Empedocle. In parallelo, è prevista la costruzione ex novo di un impianto fisso a Porto Empedocle.