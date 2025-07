Controlli ad Augusta, elevate quattro sanzioni

Sono proseguiti, anche nella giornata di ieri, servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità diffusa nella zona nord della provincia e, in particolare, nel centro e nella periferia del territorio megarese svolti dagli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Augusta, al Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania e della Polizia Municipale Il dispositivo di sicurezza e prevenzione effettuato con numerosi posti di controllo ha consentito di presidiare le principali arterie viarie sia in città che in periferia. Nel corso del servizio sono state identificate 120 persone e controllati 64 veicoli. Inoltre, particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme stradali e, a tal proposito, sono state elevate 4 sanzioni amministrative per utilizzo del cellulare durante la guida e per guida senza l’utilizzo del casco protettivo. Tali servizi, che rivestono un precipuo scopo di prevenzione, proseguiranno nei prossimi giorni in tutta provincia aretusea.