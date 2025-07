Nuova notte di roghi a Floridia, due auto in fiamme in via Garibaldi

Torna il fuoco a Floridia. E non per le alte temperature di queste ultime ore. Un nuovo episodio delinquenziale si è verificato la scorsa notte in via Garibaldi. Ignoti verso l'1,30 hanno appiccato le fiamme a una Grande Punto che si trovava parcheggiata sotto casa del proprietario. L'auto di T.C. è andata completamente distrutta, mentre un veicolo vicino, di proprietà di una donna, F.Z., è rimasto coinvolto nell'incendio. Il mezzo è stato parzialmente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa che hanno circoscritto le fiamme evitando che il rogo si potesse propagare. Il fuoco ha pure annerito la facciata di un edificio vicino. Gli investigatori non escludono il gesto intimidatorio nei confronti di T.C.. Indagano i carabinieri.