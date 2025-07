Quaterna del Palermo contro la Nuova Sondrio nel terzo test precampionato

Quattro gol del Palermo di Pippo Inzaghi nel terzo test precampionato durante il ritiro a Chatillon in Valle D'Aosta. I rosanero hanno superato per 4-0 la Nuova Sondrio allenata dall'ex Marco Amelia, che disputerà il campionato di Eccellenza Lombarda. A sbloccare il match dopo 3' è Pierozzi. Al 33' il raddoppio di capitan Buunori e al 43' il tris di Ceccaroni.

Nella ripresa il quarto gol porta la firma di Corona.

Intanto il Palermo ha reso noto di "aver ceduto a titolo definitivo Roberto Insigne all'Avellino".

"A Roberto i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", si legge nella nota pubblicata sul web dalla società siciliana.