Israele, stop ai negoziati. Witkoff: "Hamas non vuole il cessate il fuoco"

Dopo la risposta di Hamas nei negoziati di Doha in Qatar, le delegazioni di Israele e Stati Uniti lasciano il tavolo dei colloqui. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato il primo a richiamato i suoi in patria per "consultazioni".

A poche ore dalla decisione di Israele, l'annuncio dell'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff: anche gli Stati Uniti hanno deciso di riportare a casa da Doha il team di negoziatori.

Netanyahu: "Non cederemo alle richieste di Hamas"

"Se Hamas scambia la nostra disponibilità a raggiungere un accordo per debolezza, per un'opportunità di imporre termini di resa che metterebbero a rischio Israele, si sbaglia di grosso". Così Benjamin Netanyahu ha ribadito che non cederà alle richieste avanzate da Hamas nei colloqui a Doha, da dove oggi ha richiamato i suoi negoziatori.

"Noi siamo determinati ad ottenere tutti gli obiettivi della guerra", ha detto ancora il premier israeliano intervenendo oggi in una cerimonia. "Siamo determinati a riportare tutti a casa ed è quello che faremo", ha poi aggiunto riferendosi agli ostaggi.

Witkoff: "Vergogna Hamas"

"E' una vergogna che Hamas agisca in modo egoistico", scrive Steve Witkoff nel post su X con cui annuncia che dopo Israele anche gli Stati Uniti "hanno deciso di riportare a casa da Doha il nostro team dopo l'ultima risposta di Hamas che chiaramente mostra la mancanza di desiderio di raggiungere un cessate il fuoco".