E' morto Hulk Hogan, l'uomo che rivoluzionò il wrestling

Hulk Hogan, stella del wrestling, è morto oggi all'età di 71 anni. Hogan, all'anagrafe Terry Bollea, è stato l'uomo che ha rivoluzionato il wrestling, trasformandolo in fenomeno di massa a livello globale. Con la sua immagine carismatica, i muscoli scolpiti e gli inconfondibili baffi biondi, Hogan è diventato negli anni '80 e '90 il volto prima della WWF e poi della WWE, portando il wrestling nelle case di milioni di famiglie.

La polizia di Clearwater in Florida ha reso noto che poco prima delle 10 di oggi - ora locale - è stato chiesto l'intervento dei soccorsi per una "seria questione medica". Dopo il primo intervento dei paramedici, Hulk Hogan è stato trasferito in ospedale dove è deceduto alle 11.17. La polizia ha escluso circostanze sospette.

Solo poche settimane fa la moglie, Sky Daily, aveva smentito pubblicamente le voci secondo cui Hogan si trovasse in coma, affermando che il suo cuore era "forte" nonostante il difficile periodo post-operatorio legato a un intervento al collo avvenuto lo scorso maggio.

La carriera nel wrestling

Nato come Terry Gene Bollea l'11 agosto 1953 ad Augusta, in Georgia, Hogan è cresciuto in Florida e si è avvicinato al wrestling dopo essere stato scoperto in palestra da alcuni talent scout. Dopo aver militato in federazioni minori, esplose nel 1984 quando batté The Iron Sheik al Madison Square Garden, conquistando per la prima volta il titolo mondiale World Wrestling Entertainment (Wwe). Quel giorno nacque ufficialmente la leggenda di "Hulkamania".