Rinunce ad appalti per la scerbatura a Modica, il PD: una manovra inquietante

"Quanto denunciato dall'Assessore Piero Armenia e dal consigliere Fabio Borrometi sulla gara per la scerbatura non è solo un grave intoppo amministrativo, ma un segnale allarmante che palesa l'esistenza di un disegno preciso volto a boicottare la trasparenza e la libera concorrenza a Modica". Lo dichiara Francesco Stornello (nella foto), esponente del Partito Democratico di Modica, commentando la notizia delle tre rinunce consecutive da parte delle ditte aggiudicatarie del servizio di scerbatura.

"Una ditta vince una gara e rinuncia. Può succedere. Che anche la seconda in graduatoria si ritiri, desta già qualche sospetto. Ma che persino la terza ditta chiamata a espletare il servizio si tiri indietro, non può essere una semplice coincidenza", prosegue Stornello. "È evidente che siamo di fronte a una manovra orchestrata per mettere l'Amministrazione comunale con le spalle al muro, costringendola a ricorrere all'affidamento diretto. È un paradosso amaro: si torna forzatamente a quella stessa prassi che bisogna dare atto alla amministrazione Monisteri di avere faticosamente cercato di superare e che come Partito Democratico abbiamo denunciato per anni sotto la giunta Abbate, quando la gestione del verde pubblico era un feudo per pochi, con incarichi fiduciari assegnati sempre alle stesse ditte. La vicenda assume contorni ancora più cupi e inaccettabili con la notizia del danneggiamento di un furgone di una delle ditte vincitrici, un atto per il quale è già stata sporta denuncia.Il Partito Democratico chiede all'Amministrazione comunale di non fare un passo indietro".