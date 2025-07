Danni causati dagli incendi in Sicilia, chiesto fondo speciale di 5 milioni

Un emendamento alla variazione di bilancio avente come primo firmatario l’Onorevole Ignazio Abbate, della DC, chiede lo stanziamento di un fondo da 5 milioni di euro da destinare ai ristori per privati, aziende e attività commerciali danneggiati da incendi di vasta dimensione in questo mese di luglio su tutto il territorio regionale. I fondi, gestiti dal dipartimento regionale della Protezione Civile, serviranno alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali, al ristoro dei danni ai mezzi, veicoli e attrezzature e alle colture arboree e agricole. “Invito tutte le amministrazioni comunali i cui territori sono stati colpiti da incendi di vasta estensione, di chiedere ufficialmente, con delibera di giunta, lo stato di calamità al Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Il sottoscritto, primo firmatario insieme ad altri colleghi, ha presentato in commissione bilancio un emendamento da 5 milioni di euro da mettere a disposizione del dipartimento e distribuire a chi ha subìto i danni maggiori. Mi auguro che già da martedi, quando inizierà la discussione in Commissione Bilancio, sia il Governo che i partiti di qualsiasi schieramento, supportino tale provvedimento che rappresenta un aiuto concreto per tenere ancora in vita le aziende colpite dal fuoco. Oltre alle parole e agli attestati di solidarietà, i cittadini hanno bisogno di azioni concrete. Purtroppo, però, non posso non rilevare come negli ultimi tempi si stia abbassando la guardia sia su lotti privati che pubblici su temi importanti come prevenzione e pulizia eseguite con le tempistiche corrette. Sono questi gli aspetti più importanti su cui investire per evitare poi di dover porre rimedio a situazioni disastrose e potenzialmente pericolose anche per la vita umana”.