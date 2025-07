Avola, Davide Manganaro dei record:dona sangue per la centesima volta

Stacca le 100 sacche di sangue ed emoderivati il dottor Davide Manganaro, volontario avisino e benefattore a tutto tondo, "team leader" del gruppo squadra amatoriale di calcio a 11 "Vecchia Guardia Avola-Amici del Pallone", con il quale, peraltro, ha compiuto numerose imprese importanti sul territorio, non solo sportive, ma anche e soprattutto nel campo della beneficenza e della solidarietà sociale.

Alla presenza dello staff medico e paramedico del Centro Trasfusionale dell'Ospedale "G. Di Maria" di Avola, Montineri ha effettuato, ieri mattina l'ennesimo gesto di altruismo che lo colloca nell'olimpo dei donatori, meritevole di ogni tipo di onorificenza. È stato omaggiato, per l'occasione, con una torta, realizzata "ad hoc" da una nota pasticceria di Avola. -"Siamo fieri ed onorati di avere tra le nostre fila, ininterrottamente, dal 2001, un donatore come Davide Manganaro, uno dal sangue prezioso, uno zero negativo, peraltro uno che ha una grande vena poetica, volendo usare un gioco di parole, il nostro grande poeta, degno rappresentante della Benemerita", ha dichiarato il presidente Paolo Di Rosa, presidente di Avis Avola.