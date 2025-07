Modica, il consigliere DC Massimo Caruso alla sindaca: rasserenare il clima politico

Un invito a costruire ponti che uniscano nell'interesse della città e abbattere steccati che dividono. E' l'invito del consigliere comunale della DC, Massimo Caruso, in una lettera aperta alla sindaca, Maria Monisteri.

La lettera nasce da una riflessione nata a seguito del clima politico che si vive in città, sia dentro che fuori dall’aula consiliare.

“Per fare questa riflessione mi affido alla manifestazione culturale “Scenari”, - scrive Caruso - esempio lampante di quello che si può ottenere creando “rete” tra Amministrazione comunale, Regione e sponsor privati. Questo, nonostante si condividano progetti politici diversi, ma tutti nell’interesse della città. Sabato sera sulla scalinata della chiesa di San Giovanni, a Modica Alta, ha presentato il suo libro Stefano Massini. Lo stesso autore ha detto una cosa bellissima: “Alla base della democrazia, ci sono due posizioni, quella della maggioranza e soprattutto, affinché ci sia una grande democrazia, quella dell’opposizione”.

C’è da dire però, caro Sindaco, che la sua amministrazione e dunque la sua squadra assessoriale sono assolutamente restie alle critiche e quindi all’opposizione. In aula si continua a vivere un pesante clima di tensione perché quella che noi oggi definiamo opposizione e che prima faceva parte del suo progetto politico, riceve attacchi indiscriminati. Nelle ore successive a quando diciamo la nostra in aula sull’operato della sua Giunta, facendo quello che secondo noi è un lavoro di opposizione sana e per il bene della città, veniamo attaccati su tutti gli organi di informazione, anche a livello personale.

Qualche firma illustre durante la presentazione di “Scenari” ha parlato della necessità di costruire ponti per il bene della città e dei cittadini. Una bella fuga in avanti che io personalmente mi sento di sposare, perché, come si è visto, fare rete porta a grandi risultati. Altro esempio ne sarà la tappa gold del campionato di beach volley attesa a Marina di Modica, risultato di sinergia tra Regione, Comune e privati.

Sindaco, io conosco le sue doti umane oltre che intellettuali e per questo lei ha il dovere di essere il sindaco di tutti, non faccia in modo che si creino le condizioni per cui possano esserci cittadini di serie B solo perché in passato hanno sposato progetti politici diversi da quello suo attuale. Le chiedo quindi di ristabilire le condizioni di serenità in aula, perché si possa lavorare e perché l’attuale opposizione possa fare il proprio lavoro nell’interesse dei cittadini modicani che sono ormai stanchi e stufi di questo clima che si vive in città. Inoltre, affinchè si costruiscano ponti, la prossima volta che Alberto Matano verrà a Modica a presentare un suo libro, la invito a trovare il modo di annullare i suoi impegni, forse improcrastinabili, perché l’occasione sarebbe stata utile a dimostrare a tutti che davvero c’era la voglia di costruire ponti e non distruggerli.

Nell’ottica di un’opposizione leale, mi complimento, infine, con assessori come Antoci che, nonostante questo clima poco sereno, è riuscito a guardare oltre e a portare avanti importanti progetti culturali e sportivi per la città, come “Scenari” appunto, la “tappa gold di beach volley” e la “mostra di Banksy”, creando interessanti risultati anche economici per la città. Con l’auspicio - conclude Caruso - che sia Lei, sindaco, a ricreare le condizioni utili ad avviare un dibattito politico che faccia bene alla città o chissà magari qualche novità politica che potrebbe riguardarla in maniera imminente, di cui si vocifera da qualche settimana, possa ulteriormente incentivare la possibilità di costruire ponti”.