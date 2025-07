Lavoratori irregolari a Caltanissetta, chiusa l'attività

Sanzioni per un importo complessivo di 61.500 euro sono state elevate dai carabinieri del Gruppo per la tutela del lavoro di Palermo, in sinergia con i militari del Comando Provinciale di Caltanissetta nei confronti di un esercizio commerciale di Gela, dove sono state riscontrate gravi irregolarità in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. Tra le violazioni accertate figurano la mancata informazione e formazione del personale sulle norme di sicurezza;

l'utilizzo di lavoratori non in regola con l'età minima prevista per l'impiego e l'utilizzo improprio di impianti audiovisivi all'interno del luogo di lavoro. Il titolare dell'attività, un 25enne residente a Gela già noto alle forze dell'ordine, è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Sono state inoltre contestate sanzioni penali per un importo complessivo di 42.500 euro e sanzioni amministrative per ulteriori 19.000 euro. Alla luce delle gravi violazioni e della presenza di minori è stata disposta la chiusura dell'attività commerciale.