Palermo, Nas sequestra un'attività totalmente abusiva

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, sono intervenuti nel centro storico di Palermo, dove hanno scoperto un'attività commerciale completamente abusiva.

In particolare, gli specialisti del NAS si sono imbattuti una rivendita di bibite e di prodotti per la casa priva di insegna, attivata in assenza di qualsiasi autorizzazione.

Gli operanti hanno constatato la mancanza delle licenze, dell'autorizzazione sanitaria e perfino della comunicazione di inizio attività. I Carabinieri del NAS hanno sottoposto a sequestro l'intera struttura - il cui valore stimato è di circa 35.000 euro - e contestato al titolare sanzioni per 3.098 euro.